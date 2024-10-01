Товар в корзине. Перейти
Щипцы, дерево, 18 см - фото 1

Щипцы, дерево, 18 см

Артикул: CH-059-332
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Щипцы универсальные, «Проотель», желтая ручка, сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 4 см, металлический, желтый
Фотография товара Щипцы универсальные, «Проотель», желтая ручка, сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 4 см, металлический, желтый от компании ChiedoCover.
Следующий Щипцы универсальные «Проотель» сталь нержавеющая
Фотография товара Щипцы универсальные «Проотель» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина180 мм
  • Вес0,46 кг
  • Материалдерево

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Совок для сыпучих продуктов, деревянная олива,10 см, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 350

Совок для сыпучих продуктов, деревянная олива,10 см, бежевый

11
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Синий крафт», произведённого компанией ChiedoCover
от910
Оптовая цена

Блюдо «Синий крафт»

10
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная стекло

14
В наличии 696 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, полипропилен, серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, полипропилен, серебристый, черный

8
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Исео», произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Исео»

7
В наличии
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от270

Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая

11
В наличии
Настоящее фото товара Тарелка «Рандом», произведённого компанией ChiedoCover
от1 370
Оптовая цена

Тарелка «Рандом»

11
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Ханна антик», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1206
1 190 ₽

Ложка столовая «Ханна антик»

15
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши, сосна, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
Оптовая цена

Блюдо для суши, сосна, черное

13
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Нож-нуазетка «Шар» сталь, полипропилен, диаметр 15мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 270

Нож-нуазетка «Шар» сталь, полипропилен, диаметр 15мм

7
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела щипцы и пинцеты

Настоящее фото товара Щипцы универсальные «Проотель» нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от300

Щипцы универсальные «Проотель» нержавеющая сталь

6
В наличии 792 шт.
Настоящее фото товара Щипцы универсальные, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Щипцы универсальные, сталь нержавеющая

13
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, синие, произведённого компанией ChiedoCover
от440

Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, синие

6
В наличии 672 шт.
Настоящее фото товара Щипцы«Проотель», сталь нержавеющая, желтые, произведённого компанией ChiedoCover
от540

Щипцы«Проотель», сталь нержавеющая, желтые

5
В наличии 390 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для мяса «Проотель», вилка-ложка, произведённого компанией ChiedoCover
от370

Щипцы для мяса «Проотель», вилка-ложка

11
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Пинцет для кухни, сталь нержавеющая, 1 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 250

Пинцет для кухни, сталь нержавеющая, 1 см, металлическая

8
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы универсальные, «Проотель», красная ручка, сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 4 см, металлический, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от604

Щипцы универсальные, «Проотель», красная ручка, сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 4 см, металлический, красный

12
В наличии
Настоящее фото товара Пинцет для кухни, сталь нержавеющая, 25 мм, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 920

Пинцет для кухни, сталь нержавеющая, 25 мм, металлический

9
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы, зеленая ручка, «Проотель», сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 40 мм, металлический, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от450

Щипцы, зеленая ручка, «Проотель», сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 40 мм, металлический, зеленый

11
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы для салата, пластик, 55 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Щипцы для салата, пластик, 55 мм, черный

14
В наличии

Товар в корзине

Щипцы, дерево, 18 см
Щипцы, дерево, 18 см
от 2 140
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Совок для сыпучих продуктов, деревянная олива,10 см, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 350

Совок для сыпучих продуктов, деревянная олива,10 см, бежевый

11
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Синий крафт», произведённого компанией ChiedoCover
от910
Оптовая цена

Блюдо «Синий крафт»

10
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная стекло

14
В наличии 696 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, полипропилен, серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, полипропилен, серебристый, черный

8
В наличии 50 шт.