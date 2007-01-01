Характеристики товара
Описание
Представляем вам шезлонг Денвер – непревзойденное сочетание комфорта и мобильности! Этот складной шезлонг из прочного алюминия и качественного текстиля станет незаменимым атрибутом вашего отдыха как на даче, так и на пляже.
Особенности шезлонга Денвер:
- Регулировка наклона спинки: Подберите оптимальное положение для комфортного отдыха или чтения книги.
- Подушка под голову: Гарантирует неподдельный комфорт во время отдыха.
- Размеры 176х64.5х43 см: Достаточно просторно для любого роста, но при этом компактно складывается для удобного хранения и транспортировки.
- Нержавеющий алюминий: Обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии, что делает его идеальным выбором для использования на открытом воздухе.
- Легко переносится: Благодаря складному механизму, шезлонг Денвер легко переносить и устанавливать в любое место – будь то дача, пляж или поход в лес.
- Не выцветает на солнце и не боится влаги, что делает его идеальным для использования на улице.
- Устойчивый и надежный, с максимальной нагрузкой до 150 кг.
Не упустите возможность купить шезлонг Денвер — это кресло шезлонг для дачи станет вашим верным спутником в отдыхе. Гарантия 1 год. Закажите сейчас и наслаждайтесь комфортом на природе!
Размеры в сложенном виде 80х34х66 см
Размеры, см:
Общ ДШВ 177х66х43
ширина сидения 55
высото сидения 18, высота под ногами 27, высота при поднятой спинке 77
высота подлокотника 34
подушка со съемным чехлом 28х19х5
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1700 мм
- Ширина650 мм
- Высота670 мм
- Материал сиденьятекстилен