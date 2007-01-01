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Шезлонг Навпур, серый - фото 1

Шезлонг Навпур, серый

Артикул: CH-073-207
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Плетеный шезлонг из искусственного ротанга - идеальное решение, совмещающее в себе комфорт, стиль и практичность. Каркас шезлонга изготовлен из стали. Уникальная технология окрашивания порошковой краской надежно защищает каркас от коррозии и других внешних воздействий. Каждое изделие - ручная работа. Экоротанг не боится влаги, мороза и УФ-лучей. Изделие можно эксплуатировать при температуре от -16 до +50. На солнце не выгорает, не трескается и не рассыхается. Не требует особого ухода. Легко моется обычными моющими средствами. Шезлонг разборный.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1950 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота950 мм
  • Вес12 кг
  • Материалсталь, ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.65 м3

Отзывы

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Шезлонг Навпур, серый
Шезлонг Навпур, серый
22 490
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