Характеристики товара
Описание
Плетеный шезлонг из искусственного ротанга - идеальное решение, совмещающее в себе комфорт, стиль и практичность. Каркас шезлонга изготовлен из стали. Уникальная технология окрашивания порошковой краской надежно защищает каркас от коррозии и других внешних воздействий. Каждое изделие - ручная работа. Экоротанг не боится влаги, мороза и УФ-лучей. Изделие можно эксплуатировать при температуре от -16 до +50. На солнце не выгорает, не трескается и не рассыхается. Не требует особого ухода. Легко моется обычными моющими средствами. Шезлонг разборный.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1950 мм
- Ширина700 мм
- Высота950 мм
- Вес12 кг
- Материалсталь, ротанг
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.65 м3