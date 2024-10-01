Характеристики товара
Описание
Шезлонг-лежак лаконичен по своей форме и стилю. Изготовлен из долговечного и погодостойкого прочного пластика, упрочненного стекловолокном. Не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Оснащен скрытыми колесиками для удобного перемещения и маневрирования. Не занимает много места при хранении, т.к. штабелируется до 18 шт. Шезлонг идеально подойдет для открытых площадок возле бассейна или на пляже. Максимальная глубина погружения в воду должна составлять не более 300 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина720 мм
- Высота700 мм
- Вес15 кг
- Максимальная нагрузка300 кг
- Материалстеклопластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветтемно-серый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке18 шт
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки2500 мм
- Глубина упаковки1970 мм
- Объём упаковки3.55 м3
- Вес упаковки300 кг