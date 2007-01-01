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Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Борно серый
45 оценок
2 590
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Стул Борно серый - фото 1Стул Борно серый - фото 2
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Борно серый производства ChiedoCover

Стул Борно серый

Артикул: CH-003-102
45 оценок
Основные характеристики
  • Длина520 мм
  • Ширина485 мм
  • Высота850 мм
  • Вес5.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Борно черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Каркас стульев изготовлен из стальной трубы особой прочности, что гарантирует надежность и долговечность конструкции. Сиденье выполнено из 100% первичного полиэтилена высокой плотности — одного из самых безопасных и прочных видов пластика.

Этот материал выдерживает значительные нагрузки, не трескается при ударных воздействиях и сохраняет эластичность в широком температурном диапазоне от –70 до +100 °С. Кроме того, полиэтилен устойчив к щелочам, кислотам, неорганическим агрессивным жидкостям, а также к растительным и минеральным маслам.

Благодаря таким характеристикам, стулья отлично подходят для различных условий эксплуатации: кейтеринга, отдыха на даче, пикников и выездных мероприятий. Их удобство и практичность делают их незаменимыми как для организации корпоративных праздников, так и для повседневного использования дома и на природе.

Основные сферы применения:

1. Кейтеринг — организация выездных банкетов, фуршетов и праздников.
2. Кемпинг — отличный вариант для отдыха на природе.
3. Дом и дача — встречи с гостями и семейные торжества.
4. Для выездных работ — для строительных компаний.

Элегантность, практичность и комфорт — залог вашего успеха!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина520 мм
  • Ширина485 мм
  • Высота850 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки1230 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Вес упаковки23 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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