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Стул Борно серый - фото 1

Стул Борно серый

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 520 мм

Ширина: 485 мм

Высота: 850 мм

Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE

Вес: 5.4 кг


Габаритные размеры (ДхШхВ): 520х485х850мм.

Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 190х485х1100мм.
Размеры упаковки (ДхШхВ): 1230х300х500мм. (в упаковке 4 стула)
М/К Стальная круглая труба D28х1,2мм.
Вес нетто: 5,5 кг.
Вес в упаковке: 23 кг.
Объем: 0,184 м3.
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE

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Основные характеристики

  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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