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Шумовка сталь нержавеющая, металлический - фото 1

Шумовка сталь нержавеющая, металлический

Артикул: CH-058-561
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина380 мм
  • Диаметр80 мм
  • Вес0,126 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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