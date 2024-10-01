Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина360 мм
- Диаметр120 мм
- Вес0,23 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ложка столовая, дерево
Тарелка для пасты «Пастораль», диаметр 290мм
Сито барное «Силен» сталь нержавеющая, серебристый
Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 4 л, 11 см, графитовый, черный
Блюдо сервировочное прямоугольное «Бамбук»
Нож для рыбы «Лувр» сталь нержавеющая
Нож столовый «Багет»
Венчик «Проотель 400», сталь нержавеющая, нейлон
Ложка столовая «Калипсо»
Ложка, можжевельник, ручка
Шумовка «Проотель» нержавеющая сталь, металлический
Шумовка «Проотель» сталь нержавеющая, металлическая
Шумовка «Проотель» нержавеющая сталь, металлическая
Шумовка «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Шумовка «Бэйсик» полиамид
Шумовка сетчатая, сталь нержавеющая, металлический
Шумовка сталь нержавеющая, металлическая
Шумовка сталь нержавеющая, металлический
Шумовка сталь нержавеющая, металлический
Шумовка сталь нержавеющая, дерево, металлический
Ложка столовая, дерево
Тарелка для пасты «Пастораль», диаметр 290мм
Сито барное «Силен» сталь нержавеющая, серебристый
Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 4 л, 11 см, графитовый, черный