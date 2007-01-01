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Настоящее фото товара Скамейка садово-парковая Баррел, со столом, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка садово-парковая Баррел, со столом
5 оценок
27 790
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Скамейка садово-парковая Баррел, со столом - фото 1Скамейка садово-парковая Баррел, со столом - фото 2

Скамейка садово-парковая Баррел, со столом

Артикул: CH-088-343
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота870 мм
  • Вес40 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Садово-парковая скамейка со столиком и двумя посадочными местами - это уникальное и практичное решение для вашего сада или парка. Эта скамейка сочетает в себе комфортабельное сиденье, удобный столик и достаточное пространство для двух человек, чтобы насладиться отдыхом на свежем воздухе.
Одной из главных особенностей этой скамейки является ее функциональность. Она оснащена удобными сиденьями и спинками, обеспечивая максимальный комфорт для ваших гостей. Столик, расположенный между сиденьями, идеально подходит для размещения напитков, закусок или других предметов, что делает эту скамейку идеальным местом для отдыха и бесед.
Материал, из которого изготовлена скамейка, обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Высококачественные материалы обладают стойкостью к погодным условиям и воздействию времени, что позволяет этой скамейке служить вам долгие годы, сохраняя свою эстетическую привлекательность.
Установка скамейки проста и удобна. Она может быть размещена в любой части вашего сада, на террасе или в парке. Благодаря своей компактной конструкции, она не займет много места и легко впишется в любой ландшафтный дизайн.
Садово-парковая скамейка со столиком и двумя посадочными местами - это отличное решение для создания комфортной зоны отдыха на вашем участке. Будь то семейные посиделки, встречи с друзьями или просто уютное место для чтения книги, эта скамейка обеспечит вам удобство и радость от проведенного времени на открытом воздухе.
Скамейка выполнена на цельносварном металлическом каркасе и поэтому получилась крепкой и монументальной. При изготовлении скамейки использовался брус размером 60х40 мм из хвойных пород древесины, пропитана антисептиком и покрыта яхтным лаком с лицевой стороны - поэтому скамейка прослужит вам много лет без необходимости ежегодного окрашивания или замены реек.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота870 мм
  • Вес40 кг
  • Материалдерево, сталь
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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