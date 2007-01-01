Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамейка бетонная без спинки Пулл, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка бетонная без спинки Пулл, габбро диабаз
12 оценок
51 290
Товар в корзине. Перейти
Скамейка бетонная без спинки Пулл, габбро диабаз - фото 1

Скамейка бетонная без спинки Пулл, габбро диабаз

Артикул: CH-088-335
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Ширина460 мм
  • Высота400 мм
  • Вес250 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скамья прямая Флоу, темно- серый
Фотография товара Скамья прямая Флоу, темно- серый от компании ChiedoCover.
Следующий Урна деревянная на железобетонном основании Постс
Фотография товара Урна деревянная на железобетонном основании Постс от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Скамейка имеет простые и в то же время оригинальные формы. Основание изготовлено из бетона, достаточно массивное. Достоинством скамейки является тот факт, что она гармонично вписывается в любой ландшафт и смотрится органично. Скамейка изготавливается с использованием самых современных технологий. Особенностью конструкции является следующее:
1. Отсутствие металлических деталей, риск коррозии полностью исключается.
2. Рейки из клееного бруса не подвергаются деформации и сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации.
3. Нет необходимости использовать дополнительные крепления.
4. Благодаря дополнительной обработке брус долговечен и прочен.
Скамейка бетонная без спинки широко используется в ландшафтном дизайне. Она прочная и надежная, вписывается в любой пейзаж. Благодаря простоте конструкции скамейка прослужит на приусадебном участке не один десяток лет, не требуя дополнительных эксплуатационных расходов. Спрос на такие скамейки постоянно растет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина460 мм
  • Высота400 мм
  • Вес250 кг
  • Материалбетон, дерево
  • Цветкрасный, коричневый, серый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Скамья Лофт-12 М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лофт-12 М, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Скамья Лофт-12 М

45
Фотография товара Скамья Аркадиф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Аркадиф, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Скамья Аркадиф

34
Фотография товара Скамья Инебриум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Инебриум, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Скамья Инебриум

34
Фотография товара Комплект «Street Cafe Mountain» 740 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект «Street Cafe Mountain» 740 графит, произведённого компанией ChiedoCover
68 190
Оптовая цена

Комплект «Street Cafe Mountain» 740 графит

50
Фотография товара Скамья Гастро, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Гастро, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Скамья Гастро, массив дуба

42
Настоящее фото товара Антивандальная скамейка Контур с подлокотником, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от47 190
Оптовая цена

Антивандальная скамейка Контур с подлокотником, 1500

9
Настоящее фото товара Скамейка бетонная со спинкой Профил 2, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
от55 690
Оптовая цена

Скамейка бетонная со спинкой Профил 2, габбро диабаз

8
Фотография товара Скамейка Дельта от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Дельта, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Скамейка Дельта

5
Фотография товара Скамейка парковая Кор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка парковая Кор, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Скамейка парковая Кор

8
Настоящее фото товара Скамейка бетонная без спинки Пулл, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
51 290

Скамейка бетонная без спинки Пулл, красно-серый гранит

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол пластиковый раздвижной Либессио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый раздвижной Либессио, произведённого компанией ChiedoCover
от55 890
Оптовая цена

Стол пластиковый раздвижной Либессио

31
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели дачный, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена

Комплект уличной мебели дачный

43
Фотография товара Многофункциональный стол, садовый, Реннала от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Многофункциональный стол, садовый, Реннала, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Многофункциональный стол, садовый, Реннала

6
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала

13
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290

Стол Лидер 3, уличный из реек, темный

456
Хит
Фотография товара Стол складной Раунд 180, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Стол складной Раунд 180, белый

30
В наличии 72 шт.
Фотография товара Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый

26
В наличии 153 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол «Плияж»120х60х73см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол «Плияж»120х60х73см, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена

Стол «Плияж»120х60х73см

14
Распродажа
Фотография товара Стол уличный Калисто квадратный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол уличный Калисто квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
8 5905
8 990 ₽Оптовая цена

Стол уличный Калисто квадратный

32
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол парковый «Форест» 1600 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол парковый «Форест» 1600 мох, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена

Стол парковый «Форест» 1600 мох

36

Другие товары из раздела скамьи

Настоящее фото товара Скамья Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Скамья Эконом

31
Настоящее фото товара Скамья Модерн со спинкой, 200 см, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Скамья Модерн со спинкой, 200 см

30
Фотография товара Скамья Джулианна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Джулианна, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990

Скамья Джулианна

43
Настоящее фото товара Скамья Фьюри, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Скамья Фьюри

43
Настоящее фото товара Скамья парковая ИЗ5, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена

Скамья парковая ИЗ5

42
Фотография товара Скамья парковая «Park» 1440 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья парковая «Park» 1440 графит, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена

Скамья парковая «Park» 1440 графит

42
Настоящее фото товара Скамейка парковая чугунная Ридж, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от102 990
Оптовая цена

Скамейка парковая чугунная Ридж, 2000

6
Настоящее фото товара Скамейка садово-парковая Митер, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от63 890
Оптовая цена

Скамейка садово-парковая Митер, 1500

9
Фотография товара Скамейка Стасис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Стасис, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Скамейка Стасис

10
Новинка
Настоящее фото товара Скамейка Паримо, коричневый, зеленый, 1800, произведённого компанией ChiedoCover
106 190

Скамейка Паримо, коричневый, зеленый, 1800

7

Товар в корзине

Скамейка бетонная без спинки Пулл, габбро диабаз
Скамейка бетонная без спинки Пулл, габбро диабаз
51 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол пластиковый раздвижной Либессио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый раздвижной Либессио, произведённого компанией ChiedoCover
от55 890
Оптовая цена

Стол пластиковый раздвижной Либессио

31
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели дачный, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена

Комплект уличной мебели дачный

43
Фотография товара Многофункциональный стол, садовый, Реннала от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Многофункциональный стол, садовый, Реннала, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Многофункциональный стол, садовый, Реннала

6
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала

13
В наличии 5 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Пластиковые стулья: экономия или тренд?
Пластиковые стулья: экономия или тренд?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Банкетные стулья: как выбрать цвет каркаса и тип обивок?
Банкетные стулья: как выбрать цвет каркаса и тип обивок?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 28.07.2025 Что такое стиль лофт?
Что такое стиль лофт?

Перейдите, чтобы узнать подробности