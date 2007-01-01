Товар в корзине. Перейти
Скамья Велтион - фото 1Скамья Велтион - фото 2Скамья Велтион - фото 3Скамья Велтион - фото 4Скамья Велтион - фото 5Скамья Велтион - фото 6

Скамья Велтион

Артикул: CH-015-868
38 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скамья Аркадиф
Фотография товара Скамья Аркадиф от компании ChiedoCover.
Следующий Скамья Этернус
Фотография товара Скамья Этернус от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал - сосна (массив/срощенный массив) ,шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде: ноги с подлокотниками, сиденье и спинка. Время сборки 15-20 минут. Навыков сборки не требуетсяю Упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1180 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота1040 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Вес12,6 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1210 мм
  • Высота упаковки165 мм
  • Глубина упаковки810 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела скамьи

Товар в корзине

Скамья Велтион
Скамья Велтион
от 11 690
В корзине

С этим товаром покупают