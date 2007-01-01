Характеристики товара
Описание
Материал - сосна (массив/срощенный массив) ,шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде: ноги с подлокотниками, сиденье и спинка. Время сборки 15-20 минут. Навыков сборки не требуетсяю Упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1180 мм
- Глубина740 мм
- Высота1040 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Вес12,6 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1210 мм
- Высота упаковки165 мм
- Глубина упаковки810 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет