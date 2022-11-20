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Скамейка Классик с подлокотниками

11 оценок
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Скамья со спинкой

Характеристики товара

Описание

Ширина: 69 см

Высота: 84 см

Длина: 1,5 м, 2 м

Вес: 30 кг

Материал: металл, дерево

Объем упаковки: 0,7

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина560 мм
  • Длина1500/2000 мм
  • Вес30 кг

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