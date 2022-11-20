Характеристики товара
Описание
Ширина: 69 см
Высота: 84 см
Длина: 1,5 м, 2 м
Вес: 30 кг
Материал: металл, дерево
Объем упаковки: 0,7
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина560 мм
- Длина1500/2000 мм
- Вес30 кг
Ширина: 69 см
Высота: 84 см
Длина: 1,5 м, 2 м
Вес: 30 кг
Материал: металл, дерево
Объем упаковки: 0,7
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