Характеристики товара
Описание
Логистические данные:
Вес: 26 кг
Габариты упаковки: 181 x 51 x 14 см
Основные характеристики
- Высота480/900 мм
- Ширина350 мм
- Длина1800 мм
- Вес23 кг
- Материалмассив, сосна, дерево
- Страна изготовленияРоссия
Логистические данные:
Вес: 26 кг
Габариты упаковки: 181 x 51 x 14 см
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