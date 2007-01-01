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Скамья Эфироск

Артикул: CH-015-861
35 оценок
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Фотография товара Скамья Эфироск, светло серая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Классическая садовая скамья для 3-х человек. Садовая мебель приобретается для отдыха и обязана располагать к нему. Модели с анатомическими выверенными деталями конструкций в прямом смысле помогут расслабиться. Достаточно подлокотников, расположенных на комфортном уровне - безмятежный отдых на пару часов обеспечен. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 25 mm, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота890 мм
  • Вес15,2 кг
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • Материал каркасадерево, сосна
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1810 мм
  • Высота упаковки105 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Вес упаковки16.50 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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