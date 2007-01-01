Характеристики товара
Описание
Классическая садовая скамья для 3-х человек. Садовая мебель приобретается для отдыха и обязана располагать к нему. Модели с анатомическими выверенными деталями конструкций в прямом смысле помогут расслабиться. Достаточно подлокотников, расположенных на комфортном уровне - безмятежный отдых на пару часов обеспечен. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 25 mm, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Глубина590 мм
- Высота890 мм
- Вес15,2 кг
- Максимальная нагрузка250 кг
- Материал каркасадерево, сосна
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1810 мм
- Высота упаковки105 мм
- Глубина упаковки630 мм
- Вес упаковки16.50 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет