Диван пластиковый Net Bench антрацит

8 оценок

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Диван пластиковый Net Bench антрацит

4.8
15 490 ₽
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Диван пластиковый Net Bench коралловый
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Диван пластиковый Net Bench ментоловый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1160 мм
  • Глубина700 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес8.9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота860 мм

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