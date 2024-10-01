Товар в корзине. Перейти
Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластиковый - фото 1Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластиковый - фото 2Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластиковый - фото 3

Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластиковый

Артикул: CH-059-005
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сковорода-гриль (индукция) алюминий литой,титан, черный
Фотография товара Сковорода-гриль (индукция) алюминий литой,титан, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Сковорода медь,олово, медный, стальной
Фотография товара Сковорода медь,олово, медный, стальной от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота54 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес0,942 кг
  • Материалалюминий, пластик
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сковорода «Проотель», алюминий литой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Сковорода «Проотель», алюминий литой

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Сковорода «Проотель», алюминий литой, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 760

Сковорода «Проотель», алюминий литой, пластик

14
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от17 080

Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, черный, металлический

7
В наличии
Фотография товара Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л черный, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 120

Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л черный, металлический

6
В наличии 40 шт.
Фотография товара Сковорода для блинов «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода для блинов «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 500

Сковорода для блинов «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный

10
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 320

Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, черный, синий

7
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Сковорода алюминий, антипригарное покрытие, черный, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
от2 370

Сковорода алюминий, антипригарное покрытие, черный, серебряный

6
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела сковороды антипригарные

Настоящее фото товара Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, металлический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 980

Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, металлический, черный

11
В наличии 621 шт.
Настоящее фото товара Сковорода сталь нержавеющая, антипригарным покрытием , произведённого компанией ChiedoCover
от2 920

Сковорода сталь нержавеющая, антипригарным покрытием

15
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода дно-сэндвич сталь нержавеющая, антипригарным покрытием, произведённого компанией ChiedoCover
от3 940

Сковорода дно-сэндвич сталь нержавеющая, антипригарным покрытием

7
В наличии
Фотография товара Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая, графитовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая, графитовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 970

Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая, графитовый, черный

12
В наличии 12 шт.
Фотография товара Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 370

Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластик

11
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода 3-х слойная медь, сталь нержавеющая, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 880

Сковорода 3-х слойная медь, сталь нержавеющая, алюминий

15
В наличии 36 шт.
Фотография товара Сковорода «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л графитный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л графитный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Сковорода «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л графитный, черный

13
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода, трёх слойная медь, сталь нержавеющая, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 400

Сковорода, трёх слойная медь, сталь нержавеющая, алюминий

13
В наличии 48 шт.
Фотография товара Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный

11
В наличии 17 шт.
Фотография товара Сковорода для блинов «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода для блинов «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 300

Сковорода для блинов «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный

11
В наличии 7 шт.

Товар в корзине

Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластиковый
Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластиковый
от 2 730
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сковорода «Проотель», алюминий литой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Сковорода «Проотель», алюминий литой

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Сковорода «Проотель», алюминий литой, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 760

Сковорода «Проотель», алюминий литой, пластик

14
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от17 080

Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, черный, металлический

7
В наличии
Фотография товара Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л черный, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 120

Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л черный, металлический

6
В наличии 40 шт.