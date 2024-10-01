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Сковорода-гриль «Проотель» квадратная со складной ручкой алюминий литой, пластик, черный - фото 1Сковорода-гриль «Проотель» квадратная со складной ручкой алюминий литой, пластик, черный - фото 2Сковорода-гриль «Проотель» квадратная со складной ручкой алюминий литой, пластик, черный - фото 3

Сковорода-гриль «Проотель» квадратная со складной ручкой алюминий литой, пластик, черный

Артикул: CH-058-950
13 оценок
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Фотография товара Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластик от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина240 мм
  • Ширина240 мм
  • Высота40 мм
  • Вес0,852 кг
  • Материалалюминий, пластик
  • Цветчерный
  • ФормаКвадратная

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