Товар в корзине. Перейти
Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие - фото 1Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие - фото 2

Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие

Артикул: CH-058-919
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, металлический, черный
Фотография товара Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, металлический, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Сковорода сталь нержавеющая, антипригарным покрытием
Фотография товара Сковорода сталь нержавеющая, антипригарным покрытием от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Совместимость с индукцией, с антипригарным покрытием

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр300 мм
  • Вес1,508 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 410

Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая

13
В наличии 66 шт.
Настоящее фото товара Сковорода, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 530

Сковорода, сталь нержавеющая

12
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода «Проотель», алюминий литой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Сковорода «Проотель», алюминий литой

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Сковорода, сталь нержавеющий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 530

Сковорода, сталь нержавеющий

7
В наличии 186 шт.
Настоящее фото товара Сковорода D260, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 680

Сковорода D260, дно-сэндвич, сталь нержавеющая

6
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Сковорода «Проотель», алюминий литой, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 760

Сковорода «Проотель», алюминий литой, пластик

14
В наличии 29 шт.

Другие товары из раздела сковороды антипригарные

Фотография товара Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая, графитовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая, графитовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 970

Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая, графитовый, черный

12
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от17 080

Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, черный, металлический

7
В наличии
Фотография товара Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой,сталь нержавеющая 3,5л., графитовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой,сталь нержавеющая 3,5л., графитовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 850

Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой,сталь нержавеющая 3,5л., графитовый, черный

12
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Сковорода 3-х слойная медь, сталь нержавеющая, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 880

Сковорода 3-х слойная медь, сталь нержавеющая, алюминий

15
В наличии 36 шт.
Фотография товара Сковорода «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л графитный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л графитный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Сковорода «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л графитный, черный

13
В наличии
Фотография товара Сковорода для блинов «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода для блинов «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 500

Сковорода для блинов «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный

10
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Сковорода-гриль (индукция) алюминий литой,титан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 980

Сковорода-гриль (индукция) алюминий литой,титан, черный

10
В наличии
Фотография товара Сковорода «Проотель» литой алюминий, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Проотель» литой алюминий, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от3 900

Сковорода «Проотель» литой алюминий, пластик

12
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Сковорода, трёх слойная медь, сталь нержавеющая, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 400

Сковорода, трёх слойная медь, сталь нержавеющая, алюминий

13
В наличии 48 шт.
Фотография товара Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный

11
В наличии 17 шт.

Товар в корзине

Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие
Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие
от 3 810
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 410

Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая

13
В наличии 66 шт.
Настоящее фото товара Сковорода, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 530

Сковорода, сталь нержавеющая

12
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода «Проотель», алюминий литой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Сковорода «Проотель», алюминий литой

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Сковорода, сталь нержавеющий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 530

Сковорода, сталь нержавеющий

7
В наличии 186 шт.