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Сковорода-гриль прямоугольный «Проотель» алюминий литой, пластик, черный - фото 1Сковорода-гриль прямоугольный «Проотель» алюминий литой, пластик, черный - фото 2Сковорода-гриль прямоугольный «Проотель» алюминий литой, пластик, черный - фото 3

Сковорода-гриль прямоугольный «Проотель» алюминий литой, пластик, черный

Артикул: CH-059-028
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина340 мм
  • Ширина240 мм
  • Вес1,146 кг
  • Материалалюминий, пластик
  • Цветчерный
  • ФормаКвадратная

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