Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина340 мм
- Ширина240 мм
- Вес1,146 кг
- Материалалюминий, пластик
- Цветчерный
- ФормаКвадратная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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