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Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой,сталь нержавеющая 3,5л., графитовый, черный - фото 1Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой,сталь нержавеющая 3,5л., графитовый, черный - фото 2Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой,сталь нержавеющая 3,5л., графитовый, черный - фото 3Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой,сталь нержавеющая 3,5л., графитовый, черный - фото 4

Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой,сталь нержавеющая 3,5л., графитовый, черный

Артикул: CH-058-971
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота80 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес0,885 кг
  • Объем3,5 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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