Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота55 мм
- Диаметр300 мм
- Вес0,895 кг
- Объем3 л
- Материалалюминий, нержавеющая сталь
- Цветчерный
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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