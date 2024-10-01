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Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л черный, металлический - фото 1Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л черный, металлический - фото 2Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л черный, металлический - фото 3Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л черный, металлический - фото 4

Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л черный, металлический

Артикул: CH-058-975
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота22 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес0,525 кг
  • Объем0,8 л
  • Материалалюминий, нержавеющая сталь
  • Цветчерный, серебряный

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