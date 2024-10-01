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Сотейник, 3-х слойный, сталь, 2 л, 389 мм, металлический - фото 1

Сотейник, 3-х слойный, сталь, 2 л, 389 мм, металлический

Артикул: CH-059-040
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина389 мм
  • Высота80 мм
  • Диаметр180 мм
  • Вес0,786 кг
  • Материалсталь
  • Цветсерый

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