Товар в корзине. Перейти
Сотейник, сталь нержавеющая, 9,75 л, 16 см, металлическая - фото 1

Сотейник, сталь нержавеющая, 9,75 л, 16 см, металлическая

Артикул: CH-059-077
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сотейник, «Экселленс», сталь нержавеющая, 10 см, металлическая
Фотография товара Сотейник, «Экселленс», сталь нержавеющая, 10 см, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Сотейник без крышки, сталь нержавеющая
Фотография товара Сотейник без крышки, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота160 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес2.344 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кастрюля индукция, сталь нержавеющая, 10л, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990

Кастрюля индукция, сталь нержавеющая, 10л

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Трапе», произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Трапе»

5
В наличии 180 шт.
Настоящее фото товара Олд фэшн «Танго», стекло, 300мл, произведённого компанией ChiedoCover
от70
Оптовая цена

Олд фэшн «Танго», стекло, 300мл

6
В наличии 192 шт.
Фотография товара Шпажки для канапе «Меч», пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шпажки для канапе «Меч», пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от340

Шпажки для канапе «Меч», пластик, черный

6
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Нож поварской «Проотель», желтый, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от680

Нож поварской «Проотель», желтый, металлический

11
В наличии
Настоящее фото товара Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 265, произведённого компанией ChiedoCover
от2 310

Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 265

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное узкое «Кассиопея», произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Блюдо прямоугольное узкое «Кассиопея»

14
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Крафт Вайт», диаметр 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 050
Оптовая цена

Тарелка «Крафт Вайт», диаметр 250мм

15
В наличии 312 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Крафт Вайт», диаметр 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 340
Оптовая цена

Тарелка «Крафт Вайт», диаметр 200мм

10
В наличии 423 шт.
Настоящее фото товара Вилка столовая «Мерси Микс», произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Вилка столовая «Мерси Микс»

8
В наличии 49 шт.

Другие товары из раздела сотейники

Настоящее фото товара Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, дно сэндвич, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, дно сэндвич

7
В наличии 66 шт.
Настоящее фото товара Сотейник «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 170

Сотейник «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая

5
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Сотейник 7 л, без крышки, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 230

Сотейник 7 л, без крышки, сталь нержавеющая

13
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 5,4 л, 49 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 920

Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 5,4 л, 49 см, металлическая

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 150 мл, 45 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от720

Сотейник, сталь нержавеющая, 150 мл, 45 мм, металлическая

8
В наличии 61 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 2 л, 85 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 730

Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 2 л, 85 мм, металлическая

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 2,25 л, 75 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 640

Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 2,25 л, 75 мм, металлическая

6
В наличии
Фотография товара Сотейник, сталь нержавеющая, 30 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 30 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 170

Сотейник, сталь нержавеющая, 30 см, металлическая

7
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, 3-х слойный, сталь, 4,6 л, 49,5 см, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Сотейник, 3-х слойный, сталь, 4,6 л, 49,5 см, металлический

7
В наличии
Фотография товара Сотейник, сталь нержавеющая, 3,8 л, 21,5 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 3,8 л, 21,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 960

Сотейник, сталь нержавеющая, 3,8 л, 21,5 см, металлическая

12
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Сотейник, сталь нержавеющая, 9,75 л, 16 см, металлическая
Сотейник, сталь нержавеющая, 9,75 л, 16 см, металлическая
от 12 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кастрюля индукция, сталь нержавеющая, 10л, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990

Кастрюля индукция, сталь нержавеющая, 10л

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Трапе», произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Трапе»

5
В наличии 180 шт.
Настоящее фото товара Олд фэшн «Танго», стекло, 300мл, произведённого компанией ChiedoCover
от70
Оптовая цена

Олд фэшн «Танго», стекло, 300мл

6
В наличии 192 шт.
Фотография товара Шпажки для канапе «Меч», пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шпажки для канапе «Меч», пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от340

Шпажки для канапе «Меч», пластик, черный

6
В наличии 40 шт.