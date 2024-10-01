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Сотейник, сталь нержавеющая, 1,7 л, 85 мм - фото 1Сотейник, сталь нержавеющая, 1,7 л, 85 мм - фото 2

Сотейник, сталь нержавеющая, 1,7 л, 85 мм

Артикул: CH-059-051
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота85 мм
  • Диаметр160 мм
  • Вес0,844 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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