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Сотейник, сталь нержавеющая, 5,5 л, 50 см, металлическая - фото 1Сотейник, сталь нержавеющая, 5,5 л, 50 см, металлическая - фото 2

Сотейник, сталь нержавеющая, 5,5 л, 50 см, металлическая

Артикул: CH-059-066
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Высота90 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес1.830 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

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