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Набор для специй, соль+перец, «Кунстверк», фарфор, 5 см, белый - фото 1

Набор для специй, соль+перец, «Кунстверк», фарфор, 5 см, белый

Артикул: CH-062-766
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Ширина50 мм
  • Высота70 мм
  • Вес0,188 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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310 ₽
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