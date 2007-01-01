Товар в корзине. Перейти
Соусник-кувшинчик для соевого соуса и уксуса «Аура» фарфор - фото 1

Соусник-кувшинчик для соевого соуса и уксуса «Аура» фарфор

Артикул: CH-062-834
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Соусник «Америка» фарфор 90 мл, белый
Фотография товара Соусник «Америка» фарфор 90 мл, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Сливочник «Агава» фарфор 90 мл матовый, зеленый
Фотография товара Сливочник «Агава» фарфор 90 мл матовый, зеленый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела соусники

Товар в корзине

Соусник-кувшинчик для соевого соуса и уксуса «Аура» фарфор
Соусник-кувшинчик для соевого соуса и уксуса «Аура» фарфор
от 780
890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают