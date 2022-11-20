Характеристики товара
Описание
Длина: 18 см
Высота: 7 см
Объем: 130 мл
Материал: сталь нержавеющая
Основные характеристики
- Страна изготовленияЕвропа
Длина: 18 см
Высота: 7 см
Объем: 130 мл
Материал: сталь нержавеющая
Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36
Бульонница 300 мл с ручками Royal White 6, 48
Емкость для закусок 11 см Royal White 48, 288
Емкость для закусок 13 см Royal White 12, 96
Емкость для закусок с ручками 90 мм Royal White 12, 144
Соусник Кунстверк
Соусник Кашуб-хел
Соусник Кунстверк L12.5
Кувшин Бистро
Кувшин Брок
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди
Кровать куб Джеймс