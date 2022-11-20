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Кувшин Бистро - фото 1

Кувшин Бистро

15 оценок
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Нож десертный Порто

Характеристики товара

Описание

Диаметр: 122 мм

Высота: 190 мм

Длина: 160 мм

Объем: 1 л

Материал: стекло

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияИталия

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