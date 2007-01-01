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Настоящее фото товара Кувшин Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
Кувшин Бистро
33 оценки
790
Товар в корзине. Перейти
Кувшин Бистро - фото 1

Кувшин Бистро

Артикул: CH-003-157
33 оценки
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 122 мм

Высота: 190 мм

Длина: 160 мм

Объем: 1 л

Материал: стекло

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

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