Характеристики товара
Описание
Диаметр: 122 мм
Высота: 190 мм
Длина: 160 мм
Объем: 1 л
Материал: стекло
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Диаметр: 122 мм
Высота: 190 мм
Длина: 160 мм
Объем: 1 л
Материал: стекло
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
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