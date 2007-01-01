Характеристики товара
Описание
Стильный свет в индустриальном исполнении. Спот на три плафона легко впишется в интерьер в стиле лофт. Белые металлические плафоны с сетчатой структурой выглядят эффектно и придают светильнику индивидуальность. Их форма напоминает вытянутую каплю — плавные линии смягчают строгий силуэт. Все плафоны поворотные, что позволяет направить свет туда, где он особенно нужен. Это удобно для локальной подсветки зон в комнате — над рабочим столом, в зоне отдыха или у зеркала. Работает с двумя лампами Е14 мощностью до 40 Вт каждая. Корпус выполнен из прочного металла с белым матовым покрытием в сочетании с золотыми декоративными вставками. Спот крепится на планку, а выключатель расположен на стене. Отличное решение для гостиной, кабинета или офиса. Подходит для основного и акцентного освещения — создаёт уют и подчёркивает стиль интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина145 мм
- Высота175 мм
- Вес0.6 кг
- Материалметалл
- Количество ламп3
- Мощность120 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки155 мм
- Высота упаковки550 мм
- Вес упаковки10.1 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет