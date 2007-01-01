Характеристики товара
Описание
Лаконичный торшер в дизайнерском стиле. Плафон выполнен из металла, окрашен в золотистый цвет, площадь освещения 4 м². Сдержанный дизайн делает торшер подходящий под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни или гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина980 мм
- Глубина980 мм
- Высота1780 мм
- Вес13.56 кг
- Материалметалл, мрамор
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки390 мм
- Высота упаковки270 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет