Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник изысканный акцент в интерьере. Светильник имеет современную форму, выполненную в стиле хай-тек, с цилиндрическим корпусом и тройным плафоном, выполненным в нескольких ярусах. Внешний вид светильника излучает элегантность и минимализм. Белый матовый цвет корпуса и плафона добавляет чистоты и гармонии в общий облик изделия. Плафон и арматура выполнены из прочного акрила и металла, что делает конструкцию не только стильной, но и долговечной.Плафон равномерно рассеивает свет, обеспечивая комфортное и мягкое освещение в интерьере. Светильник оснащен встроенным ЛЭД-источником мощностью 6 Вт, который позволит осветить площадь до 5 м. Высоту каждого подвеса можно отрегулировать (от 20 до 140 см)при монтаже. Светильники можно легко сочетать между собой, что позволяет создавать уникальные каскады и комбинации для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина120 мм
- Глубина120 мм
- Высота1618 мм
- Вес0.4 кг
- Материалметалл, акрил
- Количество ламп1
- Мощность6 Вт
- ЦокольLED
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки135 мм
- Высота упаковки265 мм
- Вес упаковки0.55 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет