Характеристики товара
Описание
Светильник потолочный светодиодный – элегантное решение для вашего интерьера. Плафоны цилиндрической формы выполнены из высококачественного текстиля белого цвета, которые мягко рассеивают свет, создавая уютное и комфортное освещение. Корпус выполнен из высококачественного металла с глянцевым хромированным покрытием. Стильный дизайн светильника гармонично впишется в любой интерьер. Светильник легко крепится к потолку с помощью планки, подходит для установки как на стандартных потолках, так и на натяжных. Его можно использовать для украшения интерьера дома, а также в кафе или ресторанах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина660 мм
- Высота250 мм
- Вес2 кг
- Материалметалл, текстиль
- Количество ламп3
- Мощность180 Вт
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки285 мм
- Вес упаковки3.2 кг
- Объём упаковки1.03 м3
- Изделия стопируютсяНет