Характеристики товара
Описание
Современная изысканность — спот с мраморными плафонами. Настенный спот воплощает в себе минимализм и благородство. Цилиндрические плафоны выполнены из белого мрамора, которые эффектно сочетаются с корпусом из металла золотого цвета. Такая комбинация делает светильник не только функциональным элементом освещения, но и стильным акцентом в интерьере. Модель оснащена тремя источником света, поддерживающим лампы мощностью до 50 Вт каждая. Подходит как для ламп накаливания, так и для ЛЭД. Направленный вниз свет идеально подходит для локального освещения и акцентной подсветки, охватывая площадь до 6 квадратных метров. Светильник крепится на планку и станет отличным решением для подсветки картины, зеркала, рабочей зоны или как дополнительное освещение в любом помещении. Идеально подойдёт для спальни, прихожей, кухни, кафе, коридора, детской, гостиничного номера или загородного дома. Он придаст пространству завершённость и атмосферу уюта. В комплект входят: спот, паспорт изделия, монтажная схема и фирменная упаковка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина125 мм
- Высота125 мм
- Вес1.9 кг
- Материалметалл, мрамор
- Количество ламп3
- Мощность150 Вт
- ЦокольGU10
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки85 мм
- Высота упаковки56 мм
- Вес упаковки13.4 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет