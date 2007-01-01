Характеристики товара
Описание
Светильник — это воплощение спокойной элегантности. Мягко матовое стекло шарообразной формы придаёт свету рассеянность, создавая уютную атмосферу в любом помещении. Белые плафоны в сочетании с матовым хромом корпуса выглядят сдержанно, но выразительно. Основа выполнена из металла с матовым хромированным покрытием — устойчивым к царапинам и отпечаткам. Плафоны из матового стекла равномерно распределяют свет, делая освещение мягким и не слепящим. Модель оснащена пятью лампами, каждая мощностью по 5 Вт, обеспечивая суммарную мощность 25 Вт и освещение площади до 10 кв.м. Высота подвеса регулируется в диапазоне от 120 до 180 см, что даёт гибкость в выборе места установки. Современный стиль делает эту модель универсальной — она органично впишется в интерьер кухни, спальни, детской, холла или кафе. Отлично подойдёт для квартир, загородных домов, гостиниц и ресторанов, добавляя мягкое освещение и изящный акцент.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина375 мм
- Глубина375 мм
- Высота2800 мм
- Вес1 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп5
- Мощность25 Вт
- ЦокольG9
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки360 мм
- Высота упаковки190 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет