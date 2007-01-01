Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард Руми 812/4 бежево-коричневый, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20, жаккард Руми 812/4 бежево-коричневый, каркас золото
11 оценок
1 64028
2 275 ₽
Стул Хит 20, жаккард Руми 812/4 бежево-коричневый, каркас золото - фото 1Стул Хит 20, жаккард Руми 812/4 бежево-коричневый, каркас золото - фото 2Стул Хит 20, жаккард Руми 812/4 бежево-коричневый, каркас золото - фото 3Стул Хит 20, жаккард Руми 812/4 бежево-коричневый, каркас золото - фото 4Стул Хит 20, жаккард Руми 812/4 бежево-коричневый, каркас золото - фото 5Стул Хит 20, жаккард Руми 812/4 бежево-коричневый, каркас золото - фото 6Стул Хит 20, жаккард Руми 812/4 бежево-коричневый, каркас золото - фото 7Стул Хит 20, жаккард Руми 812/4 бежево-коричневый, каркас золото - фото 8
Хит

Стул Хит 20, жаккард Руми 812/4 бежево-коричневый, каркас золото

Артикул: CH-084-453
11 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, белый, антрацит, 25 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, белый, антрацит, 25 мм, 140*70

12
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Стол Лидер 1, 1500*900, белый, шампань

7
Фотография товара Чехол 02, спандекс, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол 02, спандекс, бежевый

32
Настоящее фото товара Тележка Kind для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
20 890
Оптовая цена

Тележка Kind для перевозки стульев

12
Фотография товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый

7
В наличии 72 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, Д70см, Х110см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, Д70см, Х110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 50021
1 890 ₽

Чехол для стола 05, Д70см, Х110см

6
Хит
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69016
7 900 ₽

Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм

468
Распродажа
Фотография товара Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99080
127 990 ₽Оптовая цена

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke

26
В пути 40 шт.
Фотография товара Стол складной Рампарт, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Рампарт, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стол складной Рампарт, белый

14
В наличии 174 шт.
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, черный, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, черный, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 640
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, черный, каркас черный

7

Другие товары из раздела стулья хит

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74018
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

145
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64021
2 055 ₽

Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя

102
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64021
2 055 ₽

Стул Хит 20мм - золото, Старт красный

121
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм, золото, жаккард, каретная стяжка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, золото, жаккард, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от3 630

Стул Хит 25мм, золото, жаккард, каретная стяжка

114
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99020
2 485 ₽

Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый

32
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, корона красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74018
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, корона красная

50
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм с широким сидением, жаккард корона синяя, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм с широким сидением, жаккард корона синяя, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от3 9409
4 290 ₽

Стул Хит 25 мм с широким сидением, жаккард корона синяя, каркас черный муар

10
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм, жаккард ромб красный, ПО, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, жаккард ромб красный, ПО, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 550

Стул Хит 20мм, жаккард ромб красный, ПО, черный муар

13
New
Фотография товара Стул Хит 20, рогожка Еспо 35, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, рогожка Еспо 35, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64028
2 275 ₽

Стул Хит 20, рогожка Еспо 35, каркас черный муар

6
В наличии 15 шт.
Хит
Фотография товара Стул Хит 20, жаккард Санта изумруд, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард Санта изумруд, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64028
2 275 ₽

Стул Хит 20, жаккард Санта изумруд, каркас шампань

7

