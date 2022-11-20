Характеристики товара
Описание
Торшер из коллекции Dark от итальянского бренда Moderli. Абажур имеет два слоя ткани, внутренняя светлая ткань мягко рассеивает свет, а внешняя тёмная приглушает её и создаёт расслабляющую обстановку. Источником света могут быть использованы лампы накаливания или LED с цоколем E27. Корпус и устойчивое основание выполнены из металла цвета хром, каркас декорирован каплевидным камнем. Дизайн светильника из объёмных фигур и гибких линий подчеркнёт любой современный интерьер.
- Площадь освещения 4 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 61*45*44
Вес брутто: 8,500
Объем: 0,121
Основные характеристики
- Высота1550 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветсеребряный