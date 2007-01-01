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Настоящее фото товара Торшер V2581-1F Dark 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
Торшер V2581-1F Dark 1*E27*60W
45 оценок
10 89057
24 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Торшер V2581-1F Dark 1*E27*60W - фото 1Торшер V2581-1F Dark 1*E27*60W - фото 2
Распродажа

Торшер V2581-1F Dark 1*E27*60W

Артикул: CH-027-674
45 оценок
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота1550 мм
  • Материалметалл, ткань
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Торшер Moderli V2581-1F Dark 1*E27*60W

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота1550 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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