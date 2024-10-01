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Стакан для коктейлей «Гедон» (3шт), 340мл, стекло, разноцветные - фото 1Стакан для коктейлей «Гедон» (3шт), 340мл, стекло, разноцветные - фото 2Стакан для коктейлей «Гедон» (3шт), 340мл, стекло, разноцветные - фото 3Стакан для коктейлей «Гедон» (3шт), 340мл, стекло, разноцветные - фото 4

Стакан для коктейлей «Гедон» (3шт), 340мл, стекло, разноцветные

Артикул: CH-065-772
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,34 л
  • Цветразноцветный

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