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Каркас дивана Марсель

Артикул: CH-052-801
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1080 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота380 мм
  • Глубина столешницы580 мм
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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