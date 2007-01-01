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Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул складной Мармарис, бежевый
13 оценок
3 59022
4 590 ₽
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Стул складной Мармарис, бежевый - фото 1Стул складной Мармарис, бежевый - фото 2Стул складной Мармарис, бежевый - фото 3
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Стул складной Мармарис, бежевый

Артикул: CH-051-940
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота820 мм
  • Вес4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота820 мм
  • Вес4 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1160 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки290 мм
  • Вес упаковки18 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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