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Стол Corner 120 камень белый мрамор

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

  • вставка 50 см выдвигается из-под столешницы с одной стороны столешницы
  • Столешница "под мрамор" матовая, толщина столешницы 12 мм, выполнена из синтетического (спеченного) камня
  • основание стола - металл, цвет - черный, ножки стола расположены по углам столешницы под углом
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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1200 мм
  • Глубина1700 мм
  • Вес78 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыкерамика
  • Цветбелый, коричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.60 м3

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