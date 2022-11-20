Характеристики товара
Описание
- вставка 50 см выдвигается из-под столешницы с одной стороны столешницы
- Столешница "под мрамор" матовая, толщина столешницы 12 мм, выполнена из синтетического (спеченного) камня
- основание стола - металл, цвет - черный, ножки стола расположены по углам столешницы под углом
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Глубина1700 мм
- Вес78 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницыкерамика
- Цветбелый, коричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.60 м3