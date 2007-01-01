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Стол обеденный Bareo, светло-серая керамика, золото - фото 1Стол обеденный Bareo, светло-серая керамика, золото - фото 2Стол обеденный Bareo, светло-серая керамика, золото - фото 3
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Стол обеденный Bareo, светло-серая керамика, золото

Артикул: CH-076-747
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Barneo — искусство баланса культур и форм Название Barneo отсылает к острову, разделённому между разными культурами, и отражает идею единства противоположностей, создавая уникальное и гармоничное целое.. Светло-серая стеклянная столешница с мраморным узором создаёт многослойный визуальный эффект, а золотистое металлическое основание придаёт композиции архитектурную чёткость и блеск. Barneo — это стол, в котором нет случайных деталей. Он словно создан для того, чтобы объединять — людей, традиции и пространства. Лаконичный, выразительный, он легко впишется в современный интерьер и станет его элегантной основой. Столешница - закаленное стекло с полимерным покрытием, цвет: светло-серый Основание: МДФ, нержавеющая сталь, глянцевое золото 160х90х76 см Вес нетто: 94,55 кг Вес брутто: 97,55 кг Страна производитель: Китай Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки104.01 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол обеденный Bareo, светло-серая керамика, золото
Стол обеденный Bareo, светло-серая керамика, золото
128 090
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