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Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик является самым функциональным и универсальным предметом мебели в любом интерьере.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 65*61,5*20

Масса брутто: 22,3 кг.

Объем: 0,08

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Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина550 мм
  • Вес21.5 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки615 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки22.30 кг

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