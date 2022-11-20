Характеристики товара
Описание
Журнальный столик является самым функциональным и универсальным предметом мебели в любом интерьере.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 65*61,5*20
Масса брутто: 22,3 кг.
Объем: 0,08
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Ширина550 мм
- Длина550 мм
- Вес21.5 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Максимальная нагрузка15 кг
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки615 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки22.30 кг