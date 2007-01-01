Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 х 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Гэтсби 55 х 55 серебро
26 оценок
21 19055
46 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Журнальный столик Гэтсби 55 х 55 серебро - фото 1Журнальный столик Гэтсби 55 х 55 серебро - фото 2Журнальный столик Гэтсби 55 х 55 серебро - фото 3Журнальный столик Гэтсби 55 х 55 серебро - фото 4Журнальный столик Гэтсби 55 х 55 серебро - фото 5Журнальный столик Гэтсби 55 х 55 серебро - фото 6
Распродажа

Журнальный столик Гэтсби 55 х 55 серебро

Артикул: CH-004-345
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина550 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кунур стол кофейный круглый, натуральный
Фотография товара Кунур стол кофейный круглый, натуральный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 23
Фотография товара Стол Лидер 23 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик с оригинальным каркасом из нержавеющей стали (8 мм закаленное стекло) основание хром

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина550 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота550 мм
  • Вес21.5 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки615 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Вес упаковки22.3 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 10, 1800x500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10, 1800x500, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стол Лидер 10, 1800x500

475
Настоящее фото товара Стол Дурбан для четырёх сотрудников, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от137 990
Оптовая цена

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, венге

31
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 040

Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный, кромка ПВХ

8
Фотография товара Стол Энцо ЛДСП, дуб галифакс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Энцо ЛДСП, дуб галифакс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена

Стол Энцо ЛДСП, дуб галифакс белый

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800*16 мм, белый, кромка ПВХ, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800*16 мм, белый, кромка ПВХ, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490

Стол Лидер 1, 1300*800*16 мм, белый, кромка ПВХ, каркас серебро

13
Распродажа
Фотография товара Стол RIVOLI Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол RIVOLI Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от47 99059
116 290 ₽Оптовая цена

Стол RIVOLI Серый

12
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
25 490

Стол раздвижной Фэйвор, фрост, белый муар

15
  • белый, темно-серый
  • черный, светлое дерево
  • серый, черный
  • коричневый, черный
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Рольф фаерстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стол нераздвижной Рольф фаерстоун, черный муар

13
  • белый, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-коричневый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Бетти 1200, азул, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стол нераздвижной Бетти 1200, азул, белый муар

12
  • белый, светло-серый
  • черный, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Бетти 1200, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Бетти 1200, мрамор белый, черный муар

7
  • белый, светло-серый
  • черный, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый

Другие товары из раздела прямоугольные столы

Распродажа
Фотография товара Консольный столик Инсигния 115 х 30 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 х 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от17 79063
47 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Инсигния 115 х 30 серебро

26
  • серебряный
  • золотой
В наличии 59 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол Инсигния 55 х 55 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 х 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99063
31 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Инсигния 55 х 55 серебро

26
  • серебряный
  • золотой
  • серый, серебряный
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стол Квинтэсс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Квинтэсс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стол Квинтэсс

32
Распродажа
Фотография товара Стол Cremona 180, Под дерево, итальянская керамика / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Cremona 180, Под дерево, итальянская керамика / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от89 39055
194 990 ₽Оптовая цена

Стол Cremona 180, Под дерево, итальянская керамика / черный каркас

44
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Консоль Авалон 122*41 серый мрамор сталь, темный хром, произведённого компанией ChiedoCover
от15 79054
33 990 ₽Оптовая цена

Консоль Авалон 122*41 серый мрамор сталь, темный хром

26
  • серебряный
  • серый
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол Керис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Керис, произведённого компанией ChiedoCover
35 090

Стол Керис

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Лидер 1, 1200х600, под мрамор, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лидер 1, 1200х600, под мрамор, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 5903
4 690 ₽

Лидер 1, 1200х600, под мрамор, белый, кромка ПВХ

11
Фотография товара Стол Халмар 140(180)х80 белый спеченный камень / светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Халмар 140(180)х80 белый спеченный камень / светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
44 590

Стол Халмар 140(180)х80 белый спеченный камень / светлое дерево

6
В наличии 8 шт.
Фотография товара Керамический стол Памелла 140(200)х80 кармен лайт грей / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Керамический стол Памелла 140(200)х80 кармен лайт грей / черный, произведённого компанией ChiedoCover
46 690

Керамический стол Памелла 140(200)х80 кармен лайт грей / черный

13
В наличии 4 шт.
Фотография товара Обеденный стол Агенда, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол Агенда, черный, произведённого компанией ChiedoCover
38 090

Обеденный стол Агенда, черный

8
  • белый, черный
  • черный

Товар в корзине

Журнальный столик Гэтсби 55 х 55 серебро
Журнальный столик Гэтсби 55 х 55 серебро
от 21 190
46 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности