Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина1000 мм
- Высота770 мм
- Вес35 кг
- Объем0.35 л
- Материал ножекМассив дерева
- Количество мест2
- Цвет подстольяБелый
- Цвет столешницыБелый
- Страна изготовленияРоссия
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