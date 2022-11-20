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Стол деревянный Арзон белый

Артикул: CH-035-462
32 оценки
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Стол деревянный Лосон шоколад

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота770 мм
  • Вес35 кг
  • Объем0.35 л
  • Материал ножекМассив дерева
  • Количество мест2
  • Цвет подстольяБелый
  • Цвет столешницыБелый
  • Страна изготовленияРоссия

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