Товар в корзине. Перейти
Стол деревянный Лосон шоколад - фото 1Стол деревянный Лосон шоколад - фото 2Стол деревянный Лосон шоколад - фото 3Стол деревянный Лосон шоколад - фото 4Стол деревянный Лосон шоколад - фото 5Стол деревянный Лосон шоколад - фото 6Стол деревянный Лосон шоколад - фото 7

Стол деревянный Лосон шоколад

Артикул: CH-035-459
32 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол деревянный Вуди белый глянец
Стол деревянный Вуди белый глянец
Следующий Стол деревянный Арзон белый
Стол деревянный Вуди белый глянец

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина920 мм
  • Ширина920 мм
  • Высота780 мм
  • Вес18 кг
  • Объем0.1 л
  • Материал ножекМассив березы
  • Количество мест2
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Стол Кантри крем / патина золотоНастоящее фото товара Стол Кантри крем / патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
82 59020
102 890 ₽

Стол Кантри крем / патина золото

44
Стол деревянный EV Elva молочныйНастоящее фото товара Стол деревянный EV Elva молочный, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена

Стол деревянный EV Elva молочный

33
Стол деревянный Деон белыйНастоящее фото товара Стол деревянный Деон белый, произведённого компанией ChiedoCover
29 090
Оптовая цена

Стол деревянный Деон белый

40
В наличии 8 шт.
Стол деревянный Джил крем с золотой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Джил крем с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
47 390
Оптовая цена

Стол деревянный Джил крем с золотой патиной

31
В наличии 6 шт.
Стол деревянный Риттен белыйНастоящее фото товара Стол деревянный Риттен белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стол деревянный Риттен белый

37
В наличии 12 шт.
Стол Алингсос черная шагрень / мрамор серыйНастоящее фото товара Стол Алингсос черная шагрень / мрамор серый, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена

Стол Алингсос черная шагрень / мрамор серый

48
В наличии 9 шт.
Стол Иматра дуб монтана / белыйНастоящее фото товара Стол Иматра дуб монтана / белый, произведённого компанией ChiedoCover
37 390
Оптовая цена

Стол Иматра дуб монтана / белый

42
Стол Кловис вставка стекло черный мрамор / черныйНастоящее фото товара Стол Кловис вставка стекло черный мрамор / черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Стол Кловис вставка стекло черный мрамор / черный

40
В наличии 9 шт.
Стол Стеклянный стол Джендри капучино / ясень шимо светлыйНастоящее фото товара Стол Стеклянный стол Джендри капучино / ясень шимо светлый, произведённого компанией ChiedoCover
21 590
Оптовая цена

Стол Стеклянный стол Джендри капучино / ясень шимо светлый

44
В наличии 5 шт.
Стол Кейтлин серый / черныйНастоящее фото товара Стол Кейтлин серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
41 390
Оптовая цена

Стол Кейтлин серый / черный

48

С этим товаром покупают

Барный стул РЕСЕН, бежевая кожаНастоящее фото товара Барный стул РЕСЕН, бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Барный стул РЕСЕН, бежевая кожа

32
В наличии 32 шт.
Диван Клауд 2х местныйНастоящее фото товара Диван Клауд 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Диван Клауд 2х местный

45

Другие товары из раздела раздвижные столы

Настоящее фото товара Стол Цезарь с опорами, произведённого компанией ChiedoCover
от77 390
Оптовая цена

Стол Цезарь с опорами

33
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белыйНастоящее фото товара Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый

41
В наличии 100 шт.
Стол Вижен, раздвижнойНастоящее фото товара Стол Вижен, раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
27 090
Оптовая цена

Стол Вижен, раздвижной

34
Стол Асти-2Настоящее фото товара Стол Асти-2, произведённого компанией ChiedoCover
21 990
Оптовая цена

Стол Асти-2

34
Распродажа
Стол Глория 170-250*90 керамика сераяНастоящее фото товара Стол Глория 170-250*90 керамика серая, произведённого компанией ChiedoCover
от85 49135
129 990 ₽Оптовая цена

Стол Глория 170-250*90 керамика серая

50
В наличии 8 шт.
Распродажа
Стол Хлоя 120-180*90 керамика светлаяНастоящее фото товара Стол Хлоя 120-180*90 керамика светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от75 99135
115 990 ₽Оптовая цена

Стол Хлоя 120-180*90 керамика светлая

44
В наличии 3 шт.
Распродажа
Стол Хлоя 120-180*90 керамика темнаяНастоящее фото товара Стол Хлоя 120-180*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от79 99032
115 990 ₽Оптовая цена

Стол Хлоя 120-180*90 керамика темная

44
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стол деревянный Брентон с ящиком белый глянецНастоящее фото товара Стол деревянный Брентон с ящиком белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99022
10 130 ₽

Стол деревянный Брентон с ящиком белый глянец

36
В наличии 25 шт.
Стол раздвижной Ронда 120, слоновая кость, натуральныйНастоящее фото товара Стол раздвижной Ронда 120, слоновая кость, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена

Стол раздвижной Ронда 120, слоновая кость, натуральный

8
Стол деревянный раздвижной Гамбург, слоновая костьНастоящее фото товара Стол деревянный раздвижной Гамбург, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена

Стол деревянный раздвижной Гамбург, слоновая кость

15

Товар в корзине

Стол деревянный Лосон шоколад
Стол деревянный Лосон шоколад
от 24 490
28 450 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Барный стул РЕСЕН, бежевая кожаНастоящее фото товара Барный стул РЕСЕН, бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Барный стул РЕСЕН, бежевая кожа

32
В наличии 32 шт.
Диван Клауд 2х местныйНастоящее фото товара Диван Клауд 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Диван Клауд 2х местный

45