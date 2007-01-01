Характеристики товара
Описание
Кухонный раздвижной прямоугольный керамический обеденный стол для кухни и дома Финна в черном цвете с керамической столешницей. Современный раскладной стол удобен для ежедневного использования и легко раскладывается. Центральная опора обеспечивает устойчивость и комфортную посадку, а прочная керамика гарантирует долговечность и аккуратный премиальный внешний вид.ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Большой, роскошный, удобный и очень практичный стол с оптимальной формой столешницы и очень надежным основанием
Столешница премиум-класса
Столешница с покрытием из натуральной керамики сплошная, без щелей, что облегчает уход и ежедневную эксплуатацию. Керамика - наилучший и самый дорогой материал для обеденного стола. Она не портится от влаги, выдерживает температуру до 1000°С. Плотность керамики выше плотности металла и на ней не останутся следы от столовых приборов. Кроме того, это 100% натуральный материал в отличие от разного вида пластиков
Высокая надежность материалов
У стола Финна максимально удобная центральная опора. Сидящие разместятся с комфортом в любом месте столешницы - будь то середина или края стола
Цвет черный/керамика мрамор белый Гарантия 24 месяца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200/1600 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Вес54.100 кг
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Механизмбабочка
- Вставка400 мм
- Цветсерый, черный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет