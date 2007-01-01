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Настоящее фото товара Стол Финна, черный/керамика серая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Финна, черный/керамика серая
14 оценок
34 190
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Стол Финна, черный/керамика серая - фото 1Стол Финна, черный/керамика серая - фото 2Стол Финна, черный/керамика серая - фото 3

Стол Финна, черный/керамика серая

Артикул: CH-088-582
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200/1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес54.100 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кухонный раздвижной прямоугольный керамический обеденный стол для кухни и дома Финна в черном цвете с керамической столешницей. Современный раскладной стол удобен для ежедневного использования и легко раскладывается. Центральная опора обеспечивает устойчивость и комфортную посадку, а прочная керамика гарантирует долговечность и аккуратный премиальный внешний вид.ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Большой, роскошный, удобный и очень практичный стол с оптимальной формой столешницы и очень надежным основанием

Столешница премиум-класса

Столешница с покрытием из натуральной керамики сплошная, без щелей, что облегчает уход и ежедневную эксплуатацию. Керамика - наилучший и самый дорогой материал для обеденного стола. Она не портится от влаги, выдерживает температуру до 1000°С. Плотность керамики выше плотности металла и на ней не останутся следы от столовых приборов. Кроме того, это 100% натуральный материал в отличие от разного вида пластиков

Высокая надежность материалов

У стола Финна максимально удобная центральная опора. Сидящие разместятся с комфортом в любом месте столешницы - будь то середина или края стола

Цвет черный/керамика мрамор белый Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес54.100 кг
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Механизмбабочка
  • Вставка400 мм
  • Цветсерый, черный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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