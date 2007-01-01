Характеристики товара
Описание
Раскладной стол имеет идеальное сочетание практичности и дизайна. Его оптимальные размеры и форма подстолья просто созданы для уютных пространств. Уникальная конструкция ножек позволяет с комфортом расположиться за столом. Разнообразные варианты износостойкого пластика в отделке столешницы позволяют вписаться практически в любой интерьер. Размер стола: 100-130х100х75см. Стол поставляется в разобранном виде (2 коробки).
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1300 мм
- Глубина1000 мм
- Высота730 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет