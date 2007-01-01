Характеристики товара
Описание
Идеальный стол для размера 1,3 м в сложенном виде. Основное преимущество в системе раскладки вместе с опорами. Опоры стола в разложенном виде не мешают сидеть, позволяют сделать большую вставку и, главное, столешница в разложенном состоянии так же крепка и надежна, как и в сложенном, тогда как обычно раскладка стола уменьшает устойчивость столешницы к нагрузкам из-за большего плеча
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Стол с овальной столешницей, тонкими, но надежными опорами и самой удобной системой раздвижения, из всех, которые мы делали до сих пор.
Столешница премиум-класса
Овальная столешница размером 1300*900 оптимальна на большой кухне. Можно ставить вплотную к стене, легко размещаются 6 человек за столом в сложенном виде
Высокая надежность материалов
Опоры стола раскладываются необычным образом - столешница раздвигается вместе с опорами. Это решает сразу несколько проблем: опоры не мешают сидеть никому из гостей, широкая столешница не провисает и на нее можно облокачиваться так же уверенно, как и в сложенном состоянии
Цвет белый/керамика белая Гарантия 24 месяца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1300/1750 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Механизмбабочка
- Вставка450 мм
- Цветбелый, мрамор
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет