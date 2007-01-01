Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро
26 оценок
18 49057
42 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро - фото 1Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро - фото 2Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро - фото 3Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро - фото 4
Распродажа

Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро

Артикул: CH-004-258
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота780 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Бруклин 120 x 60 золото
Фотография товара Стол Бруклин 120 x 60 золото от компании ChiedoCover.
Следующий Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото
Фотография товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота780 мм
  • Вес16 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки165 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики1280
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 120, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 120, зелёный

151
Фотография товара Стол-трансформер Лерида белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-трансформер Лерида белый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Стол-трансформер Лерида белый

47
В наличии 21 шт.
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Клип 80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Клип 80, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Клип 80

50
В наличии 29 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной пластиковый

26
В наличии 307 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Амадора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Амадора, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990

Стол Амадора

40
Распродажа
Фотография товара Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
20 99031
29 990 ₽Оптовая цена

Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево

26
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Стол прямолинейный, 1400*700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Стол прямолинейный, 1400*700, венге

8
  • венге
  • белый
  • коричневый
  • бежевый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, венге, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, венге, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лидер 2, 2400*900, венге, золотой

11
Фотография товара Стол Гласс-3Д, белый, северное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гласс-3Д, белый, северное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
23 190

Стол Гласс-3Д, белый, северное дерево

10
  • белый
  • натуральный
Настоящее фото товара Стол раздвижной Амор 1000+300, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
28 190

Стол раздвижной Амор 1000+300, дуб самдал, черный муар

14
  • черный, светло-серый
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, светло-серый

Другие товары из раздела прямоугольные столы

Фотография товара Стол Зендив, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Зендив, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стол Зендив, коричневый

39
Фотография товара Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый

36
Фотография товара Письменный стол Скандика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Письменный стол Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от35 090

Письменный стол Скандика

55
Настоящее фото товара Стол журнальный прямоугольный EPIC, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стол журнальный прямоугольный EPIC

8
Фотография товара Стол пластиковый Сан, прямоугольный, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Сан, прямоугольный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стол пластиковый Сан, прямоугольный, зеленый

7
  • белый
  • зеленый
  • коричневый
Фотография товара Стол раздвижной Йола, дуб монтерей, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Йола, дуб монтерей, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Стол раздвижной Йола, дуб монтерей, ЛДСП

9
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол обеденный Флора, 140х80х75, белая керамика, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Флора, 140х80х75, белая керамика, черный, произведённого компанией ChiedoCover
66 590

Стол обеденный Флора, 140х80х75, белая керамика, черный

6
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стол Нилло, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стол Нилло

15
Фотография товара Обеденный стол Агенда, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол Агенда, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
38 090

Обеденный стол Агенда, белый, черный

13
  • белый, черный
  • черный
В наличии 5 шт.
Новинка
Фотография товара Стол Стилл, белый/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Стилл, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
27 290

Стол Стилл, белый/керамика белая

7
  • Стол Стилл, черный/керамика белый
  • белый, мрамор
  • бежевый, черный
В наличии 5 шт.

Товар в корзине

Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро
Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро
от 18 490
42 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности